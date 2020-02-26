Мужчина хватал женщин за грудь под предлогом борьбы с членистоногими

В Гонконге арестовали 29-летнего мужчину, который нападал на женщин, объясняя, что он борется с пауками и сороконожками, сообщает издание South China Morning Post. Полиции известно о десяти пострадавших.

Нападения на женщин начались в мае 2019 года. Извращенец полюбил кампус Китайского университета Гонконга. Другие излюбленные места мужчины — железнодорожная станция в торговом районе Гонконга.

У вас на спине сороконожка

Злоумышленник действовал без особой фантазии. Как правило, он подходил к жертве и сообщал, что у нее на спине разгуливает паук или другое насекомое. Предложив избавиться от гада, мужчина начинал ощупывать женщину, а затем говорил, что насекомое попало под одежду, запускал туда руки и хватал за грудь.

Некоторые жертвы извращенца также утверждают, что после встречи с ним не могли найти свои бумажники или проездные.