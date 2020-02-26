В Башкирии поймали банду черных риелторов

Башкирское следственное управление Следственного комитета (СК) сообщило о задержании четырех мошенниц, которые всего лишь за год (2018-2019 гг.) присвоили чужие квартиры на сумму более 16,5 миллионов рублей.

Черные риелторы в возрасте от 33 до 59 лет промышляли в Уфе. Женщины искали собственников жилья, у которых нет родственников, ведут асоциальный образ жизни или находятся в местах лишения свободы.

Схема проста

Злоумышленницы подделывали документы, оформляли недвижимость на себя, а затем продавали квартиры.

Против членов банды возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за мошенничество в особо крупных размерах. Ранее женщины уже привлекались за подобную противозаконную деятельность.

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