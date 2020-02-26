Обозреватели Fox News восхитились спасением лошадей в России

В Иглинском районе Башкирии табун лошадей провалился под лед. Только благодаря гуманизму и героизму местных жителей животные остались живы. Об этом пишут обозреватели информационного агентства Fox News.

Люди спасли лошадей

Местные жители организовали спасательную операцию, когда скакуны провалились под некрепкий лед.

Один из очевидцев рассказал, что лошади по привычке пошли по льду озера, но он из-за нестабильных морозов оказался тонким и не выдержал вес животных. Семь скакунов оказались подо льдом.

"На кадрах видно, как семь лошадей изо всех сил пытаются удержаться на плаву в ледяном пруду, они пытаются добраться до группы фермеров", — отмечают авторы Fox News.

Фермеры, вооружившись тросами и веревками, прикрепленными к трактору, вытащили лошадей из ледяной стихии. Все животные остались живы, отделавшись, что называется, легким испугом.