Ученики одной из школ населенного пункта Азнакаево в Татарстане сняли на видео своего учителя технологии, который явился на урок сильно выпившим.
На кадрах, опубликованных в группе "ВКазани Поймут" во "ВКонтакте", видно, что мужчина сидит на парте и пытается что-то показать и сказать ученикам. Однако кроме нечленораздельно мычания и воплей из его уст ничего не вырывается.
После непродолжительного акта телодвижений учитель падает с поверхности и затихает. Школьники при этом гогочут. Кто-то из мальчиков сказал: "Умер".
Комментаторы в группе прокомментировали случившееся. Пользователи отмечают, что учитель вел себя неподобающим образом, но и детей они не оправдывают.
"Как минимум они (дети — ред.) еще могли сбегать за помощью, какое жестокое поколение растет все-таки".
"Детям позор, низко. Снимать учителя, ржать с издевкой и выкладывать в инет".
В Управлении образования Азнакаевского района республики Татарстан указали, что инцидент произошел 13 февраля. После служебного расследования учитель был уволен.
"С учениками и их родителями, ставшими свидетелями инцидента, проведена этическая беседа", — добавили в ведомстве.
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