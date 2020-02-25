Школьники Татарстана выложили в Сеть видео с падением пьяного учителя

Ученики одной из школ населенного пункта Азнакаево в Татарстане сняли на видео своего учителя технологии, который явился на урок сильно выпившим.

На кадрах, опубликованных в группе "ВКазани Поймут" во "ВКонтакте", видно, что мужчина сидит на парте и пытается что-то показать и сказать ученикам. Однако кроме нечленораздельно мычания и воплей из его уст ничего не вырывается.

После непродолжительного акта телодвижений учитель падает с поверхности и затихает. Школьники при этом гогочут. Кто-то из мальчиков сказал: "Умер".

Этические беседы и увольнение

Комментаторы в группе прокомментировали случившееся. Пользователи отмечают, что учитель вел себя неподобающим образом, но и детей они не оправдывают.

"Как минимум они (дети — ред.) еще могли сбегать за помощью, какое жестокое поколение растет все-таки". "Детям позор, низко. Снимать учителя, ржать с издевкой и выкладывать в инет".

В Управлении образования Азнакаевского района республики Татарстан указали, что инцидент произошел 13 февраля. После служебного расследования учитель был уволен.