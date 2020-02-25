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Источник Правда.Ру

Героиня реалити-шоу в Румынии проиграла на этапе и сломала обидчику нос

Происшествия » Человеческий фактор

Участница реалити-шоу, боец MMA Ана Мария Пал сломала нос оппоненту в одном из конкурсов.

"26-летняя спортсменка проиграла в конкурсе, а вскоре после этого к ней подошел конкурсант Андрей Чобану и с издевкой заметил, что это сложное испытание. Пал посмотрела на участника и через секунду ударила обидчика головой по лицу", — сообщает Daily Mail.

От шока молодой человек упал на землю, схватившись за травмированный нос. Другие участники побежали к нему, а девушка отошла в сторону.

"Чобану заслужил этого", — сказала героиня реалити после инцидента.

Звезды в шоке

Организаторы съемок назвали случившееся "шокирующим моментом" и заявили, что такого больше не допустят. Ану Марию Пал исключили из шоу. Ее соперник выразил благодарность организаторам и назвал их решение правильным.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что россиянку, которая, защищавшись, ударила насильника ножом, передумали наказывать.

Темы шоу драка реалити румыния
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