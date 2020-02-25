Россиянин выбросил с пятого этажа укусившую его собаку

Собака породы той-терьер укусила мужчину, пока тот спал.

Молодой человек, ночевавший в квартире матери, разозлился на то, что ее пес породы той-терьер укусил его, пока он спал.

"С его (мужчины — ред.) слов, он разозлился за то, что она (собака — ред.) укусила его спящего", — рассказали в пресс-службе МВД.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали "полет" собаки. На кадрах видно, как животное упало в сугроб, собака немного полежала в снегу, затем встала и побежала, прихрамывая. Хозяйка отвезла пса в ветеринарную клинику.

В настоящее время проводится проверка инцидента, после ее окончания правоохранители примут процессуальное решение в отношении мужчины.

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