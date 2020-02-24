В Пермском крае врачи скорой помощи, приехавшие за пациентом, протащили его до машины по мокрому и грязному асфальту. Носилками пользоваться они не стали. На вопросы прохожих о странном способе транспортировки фельдшеры ответили, что мужчина пьян, сообщает группа "ЧП Березники" в соцсети "ВКонтакте".
"Носилки для больных, а он весь грязный", — сообщил медик.
Об инциденте стало известно в контролирующих организациях, в том числе — в региональном Минздраве. Там заверили, что будет проведена проверка, все виновные в неподобающем обращении с пациентами будут наказаны.
"О результатах проверки обязательно сообщим. Хотим напомнить: медики обязаны выезжать на все поступающие вызовы. Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек — это такой же пациент, как и все", — прокомментировали ситуацию в краевом Минздраве.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.