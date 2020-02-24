Пермские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи

В Пермском крае врачи скорой помощи, приехавшие за пациентом, протащили его до машины по мокрому и грязному асфальту. Носилками пользоваться они не стали. На вопросы прохожих о странном способе транспортировки фельдшеры ответили, что мужчина пьян, сообщает группа "ЧП Березники" в соцсети "ВКонтакте".

"Носилки для больных, а он весь грязный", — сообщил медик.

Об инциденте стало известно в контролирующих организациях, в том числе — в региональном Минздраве. Там заверили, что будет проведена проверка, все виновные в неподобающем обращении с пациентами будут наказаны.