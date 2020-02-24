В Париже заблокировали полицейский участок после посещения китайца

В один из парижских полицейских участков пришел китаец, чтобы подать заявление о краже. Внезапно ему стало плохо. Отделение моментально заблокировали.

"Ради мер предосторожности здание участка останется заблокированным, пока врачи будут оценивать состояние туриста и решать заражен ли он коронавирусом", — сообщает французский телеканал BFMTV.

Напомним, Франция — первая страна в Европе, где зафиксирована смерть от коронавируса. 25 января 80-летний китаец, приехавший их Хубэя, был отправлен в карантин. Его состояние ухудшалось стремительно, в итоге врачи его не сумели спасти.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что число заболевших коронавирусом по всему миру составило 1769 человек. Это — данные ВОЗ по состоянию на 24 февраля.