В Татарстане ищут ответственных за отравление детей хлором в бассейне

Дети, у которых сейчас констатируют отравление хлором при купании в бассейне в набережных Челнах, плавали более часа. Их доставили в медучреждения с покраснениями глаз, рвотой и головокружением. Об этом в воскресенье сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

"Вечером 22 февраля 2020 года в больницу города Набережные Челны с признаками отравления хлоркой, ожогами глаз и дыхательных путей были госпитализированы девять человек, в том числе восемь несовершеннолетних в возрасте от семи до 17 лет. В настоящее время двое детей находятся дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — говорится в сообщении.

Дети пребывали в бассейне на базе отдыха "Тонус". После отравления, как сообщает СК РФ, детям и подросткам оказана необходимая медицинская помощь. Их жизням ничего не угрожает.