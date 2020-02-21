Любовь сломала решетки: россиянин сбежал из колонии на помощь жене

Заключенный колонии № 5 Санкт-Петербурга сбежал из-под ареста ради того, чтобы помочь жене. Два часа он бежал по пересеченной местности — преодолел три километра. Сотрудники колонии искали его два часа и задержали возле АЗС.

Охранники потребовали сдаться. Мужчина достал "заточку" и закричал, чтобы они не подходили к нему. Он также объяснил, что бежал, потому что должен спасти жену, которая ранее молила его о помощи. Все-таки мужчину уговорили сложить оружие и сдаться.

Любовь без преград

Как пояснил беглец из колонии, осужденный на восемь лет за разбой, супруга сообщила ему, что ей угрожают коллекторы, требуя возврата в кредитную организацию 300 тысяч рублей. В прошлом году мужчина обратился с просьбой об УДО, но получил отказ пятого февраля. После этого он решил бежать на помощь жене.