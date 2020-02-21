Учитель в Сочи наорал на ученика и придушил его

В Сети появилось видео инцидента в одной из школ Сочи. Школьник довел учительницу до слез. За нее заступился коллега — преподаватель математики.

На кадрах видно и слышно, что мужчина очень громко кричит на мальчика и грозит оставить его на второй год. Затем учитель сцепил руки на шее ученика, который сидел на стуле. Одноклассники засняли это на мобильные.

Понять и простить?

Известно, что педагог уже побывал на свидании с мальчиком и его родителями в сопровождении правоохранителей, представителей администрации школы и города.

Мужчина извинился перед семьей, однако это не отменило служебного расследования.