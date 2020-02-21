Россиянка несколько лет запирала детей одних дома без еды

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жительницы Химок Московской области за жестокое обращение с детьми.

Известно, что неработающая и ранее судимая россиянка с 2018 года часто запирала двух своих малолетних дочерей одних в квартире, не оставляла им еду. А сама надолго уходила по своим делам.

Идет разбирательство

Сейчас ранее судимая находится под подпиской о невыезде, по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию проводится проверка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о россиянке, севшей в тюрьму на 18 лет за истязания малолетнего сына.