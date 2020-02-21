Россиянка "заболела" коронавирусом, чтобы не ходить на допрос

Жительница Санкт-Петербурга не хочет встречаться со следователями, поэтому придумывает различные предлоги для уклонения от обязательств. В этот раз она заявила, что заразилась коронавирусом от переносчика опасной заразы и прикинулась больной.

Петербурженка проходит по делу о рейдерском захвате частной компании в Северной столице. Расследование покушения на захват фирмы с помощью незаконных требований кредиторов на сумму 300 миллионов рублей, началось в 2015 году.

Фигурантка ни разу не пришла на допрос

Петербурженка за все время расследования ни разу не пришла к следователям. За пять лет она придумывала различные причины уклонения от допроса:

ломала ногу;

пережила пожар;

теперь — коронавирус.

Следователи выяснили, что никакой угрозы жизни и здоровью фигурантки нет, оформили привод и все-таки доставили в отделение.

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