Жительница Санкт-Петербурга не хочет встречаться со следователями, поэтому придумывает различные предлоги для уклонения от обязательств. В этот раз она заявила, что заразилась коронавирусом от переносчика опасной заразы и прикинулась больной.
Петербурженка проходит по делу о рейдерском захвате частной компании в Северной столице. Расследование покушения на захват фирмы с помощью незаконных требований кредиторов на сумму 300 миллионов рублей, началось в 2015 году.
Петербурженка за все время расследования ни разу не пришла к следователям. За пять лет она придумывала различные причины уклонения от допроса:
Следователи выяснили, что никакой угрозы жизни и здоровью фигурантки нет, оформили привод и все-таки доставили в отделение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мошенники обманули китайца, пообещав продать ему медицинские маски на 7 млн рублей.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.