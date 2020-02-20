В Сергиевом Посаде отец и сын убили соседа и сожгли тело на кладбище

В Сергиевом Посаде 58-летний мужчина и его 25-летний сын обвиняются в убийстве соседа. По данным следствия, преступление совершенно по предварительному сговору.

"В ходе предварительного следствия установлено, что 23 сентября 2018 года потерпевший пришел в дом к обвиняемым для урегулирования ранее возникших разногласий. Во время разговора между мужчинами опять возник конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес мужчине многочисленные удары ножом в область жизненно-важных органов, а его сын — нанес удар металлической кувалдой в область головы потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Желая скрыть совершенное преступление, мужчины обернули тело погибшего в полиэтиленовую пленку и на своем автомобиле вывезли на кладбище, где облили его бензином и подожгли", — сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Уголовное дело с вещественными доказательствами и опросами свидетелей направлено в суд.