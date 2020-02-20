Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет

За истязания, которые привели к смерти шестилетнего мальчика, "далеко и надолго" отправятся супруги Блохины, проживающие в Вологодской области.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, женщине назначено 18 лет лишения свободы, ее мужу — 4 года в колонии общего режима. Приговор вынесли присяжные, признавшие супругов виновными в смерти мальчика.

Малолетний мальчик попал в семью Блохиных три года назад. Приемные родители оказались извергами и постоянно его избивали.

В августе 2018 года приемная мать, будучи пьяной, избила мальчика в очередной раз. От полученных травм ребенок впал в кому, а затем скончался в больнице, не приходя в сознание.

Двойное преступление

Осознав степень тяжести содеянного, супруги уговорили дочь взять вину на себя, предположив, что она не понесет ответственности в силу несовершеннолетия.

Следствие докопалось до истинных причин смерти ребенка. Их осудили за убийство и истязания, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.