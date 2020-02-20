Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

За истязания, которые привели к смерти шестилетнего мальчика, "далеко и надолго" отправятся супруги Блохины, проживающие в Вологодской области.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, женщине назначено 18 лет лишения свободы, ее мужу — 4 года в колонии общего режима. Приговор вынесли присяжные, признавшие супругов виновными в смерти мальчика.

Малолетний мальчик попал в семью Блохиных три года назад. Приемные родители оказались извергами и постоянно его избивали.

В августе 2018 года приемная мать, будучи пьяной, избила мальчика в очередной раз. От полученных травм ребенок впал в кому, а затем скончался в больнице, не приходя в сознание.

Двойное преступление

Осознав степень тяжести содеянного, супруги уговорили дочь взять вину на себя, предположив, что она не понесет ответственности в силу несовершеннолетия.

Следствие докопалось до истинных причин смерти ребенка. Их осудили за убийство и истязания, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Темы убийство вологодская область
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В Сергиевом Посаде отец и сын убили соседа и сожгли тело на кладбище
Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет
Модные безводные диеты могут привести к образованию камней в почках
РЛС для наблюдения за кораблями сможет сопровождать более 200 целей
В Ялте построят круглогодичный горнолыжный комплекс
Власти Татарстана планируют увеличить турпоток
На Кубани к лету создадут единый реестр детских здравниц и лагерей
Эксперты: в России рак в 45% случаев провоцирует курение
Норвегия завоевала золото в сингл-миксте ЧМ, Россия - седьмая
Российская авиация атаковала боевиков в Сирии
Последние материалы
В Сергиевом Посаде отец и сын убили соседа и сожгли тело на кладбище
Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет
Модные безводные диеты могут привести к образованию камней в почках
РЛС для наблюдения за кораблями сможет сопровождать более 200 целей
Чем грозит мирный атом?
В Ялте построят круглогодичный горнолыжный комплекс
Власти Татарстана планируют увеличить турпоток
Почему Китай опасен для России?
На Кубани к лету создадут единый реестр детских здравниц и лагерей
Новое правительство может стать прорывным и... провальным
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Игорь Буккер Чем грозит мирный атом? Игорь Буккер Василий Амирджанов Партия Захара Прилепина ждет внимания Кремля и денег Василий Амирджанов Любовь Степушова "Бережливые" против "сплоченных" в битве за бюджет ЕС Любовь Степушова
Комментарии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Почему Китай опасен для России?
Елена Малышева рассказала о кремах с гиалуроновой кислотой
Почему Китай опасен для России?
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Лавров обвинил в ущербности логику членов "нормандского формата"
Большунов сломал палку, но выиграл марафон на "Ски Туре"
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Российская авиация атаковала боевиков в Сирии
В Третьей мировой Россию попытаются разорвать на куски
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Российская авиация атаковала боевиков в Сирии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Отставка Суркова: есть ли у Киева повод для радости
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Российская авиация атаковала боевиков в Сирии
Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение участие России
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ