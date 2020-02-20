В России предупредили о новой схеме кражи с банковских карт

Под видом ежесезонной премии "Лайк года 2020" мошенники проводили фишинговую атаку. Они взламывали адреса электронных почтовых ящиков и отправляли письма от имени компании Rambler. Другой вариант — отправка сообщений в Google-календарь пользователей.

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Сообщения содержали поздравления с выигрышем денежных призов в размере от 100 до 2000 долларов, то есть от 6000 до 127 000 рублей. Для получения "приза" пользователь должен был перейти на сайт мошенников, а там — ввести данные карты якобы для перевода выигрыша. Более того, чтобы его получить, нужно было перевести комиссионные в размере 270 рублей за конвертацию валюты.

"Когда пользователь проводил платеж, мошенники получали данные его банковской карты: номер, срок действия, имя и фамилию владельца и CVV-код", — уточняют специалисты.

Rambler Group предупредил интернет-службы и пользователей о такой схеме и ведет работы по блокировке мошеннических сайтов.