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Ученые разделили маньяков-убийц на три типа

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Благодаря классификации маньяков, которую представили ученые из России, можно определить, имеете ли вы дело с таким человеком.

Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета проанализировали схемы поведения сексуальных маньяков и пришли к выводу, что их можно разделить на три типа. Результаты исследования опубликованы в журнале "Психология и право".

"Сексуальные маньяки"

Такие маньяки получают радость только в том случае, если они лишат жизни свою жертву. Их главная цель — возбуждение и экстаз от причинения страданий жертве и ее умерщвления. Часто такие преступники бывают живодерами.

Примечательно, что свои "черные дела" маньяки творят, как правило, в первой половине дня.

"Силовики"

Главная цель такого типа маниакальной личности — самоутверждение. Они выбирают молодых девушек 18-25 лет, чтобы иметь над ними власть, контролировать, а случае неповиновения — убить. Преступление готовят заранее.

"Ситуативники"

Они нападают для того, чтобы выплеснуть свою ненависть ко всему миру. Если жертва дает сильный отпор, они могут убежать. Поскольку они действуют спонтанно, их часто находят.

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