Благодаря классификации маньяков, которую представили ученые из России, можно определить, имеете ли вы дело с таким человеком.
Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета проанализировали схемы поведения сексуальных маньяков и пришли к выводу, что их можно разделить на три типа. Результаты исследования опубликованы в журнале "Психология и право".
Такие маньяки получают радость только в том случае, если они лишат жизни свою жертву. Их главная цель — возбуждение и экстаз от причинения страданий жертве и ее умерщвления. Часто такие преступники бывают живодерами.
Примечательно, что свои "черные дела" маньяки творят, как правило, в первой половине дня.
Главная цель такого типа маниакальной личности — самоутверждение. Они выбирают молодых девушек 18-25 лет, чтобы иметь над ними власть, контролировать, а случае неповиновения — убить. Преступление готовят заранее.
Они нападают для того, чтобы выплеснуть свою ненависть ко всему миру. Если жертва дает сильный отпор, они могут убежать. Поскольку они действуют спонтанно, их часто находят.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.