Посетителей двух кальянных расстреляли в Германии

Девять человек погибло в Германии. Мужчина устроил стрельбу в двух кальянных.

ЧП произошло в городе Ханау в центральной части страны. Сначала звуки выстрелов раздались в лаунж-кафе, а потом на площади в районе Кессельштадт.

Стрелок с места преступления скрылся. Его личность быстро установили, а его самого нашли. Он был обнаружен дома мертвым. Рядом с ним находилось еще одно тело.

"Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашёл там ещё одно тело", — сообщила полиция федеральной земли Гессен в микроблоге.

Помимо погибших, еще пять человек пострадали. Причины нападения сейчас выясняют полицейские.