Председатель Общественной палаты Подмосковья, адвокат Шота Горгадзе занялся защитой уфимца Владимира Санкина, до смерти избившего педофила, который в открытую приставал к двум мальчикам.
Горгадзе лично приехал в Уфу для обсуждения судебных вопросов с подзащитным. В интервью телеканалу "360" адвокат отметил, что Санкин намерен и дальше отстаивать свое право на свободу.
"Он понимает прекрасно, что он оказался в жизненной ситуации, безусловно, трагической ситуации, но он не мог поступить иначе", — заявил адвокат.
Горгадзе напомнил, что его подзащитный находится под двухмесячным домашним арестом. За это время правозащитник намерен добиться прекращения уголовного дела.
"Условный приговор не устроит", — заключил адвокат.
Горгадзе подчеркнул, что перед ним стоит две задачи: добиться снятия обвинений с Санкина, а также настоять на внесение изменений в законодательство, которые бы не делали людей подсудимыми за защиту детей и женщин.
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