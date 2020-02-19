Адвокат убившего педофила уфимца пообещал прекратить дело

Председатель Общественной палаты Подмосковья, адвокат Шота Горгадзе занялся защитой уфимца Владимира Санкина, до смерти избившего педофила, который в открытую приставал к двум мальчикам.

Горгадзе лично приехал в Уфу для обсуждения судебных вопросов с подзащитным. В интервью телеканалу "360" адвокат отметил, что Санкин намерен и дальше отстаивать свое право на свободу.

"Он понимает прекрасно, что он оказался в жизненной ситуации, безусловно, трагической ситуации, но он не мог поступить иначе", — заявил адвокат.

Горгадзе напомнил, что его подзащитный находится под двухмесячным домашним арестом. За это время правозащитник намерен добиться прекращения уголовного дела.

"Условный приговор не устроит", — заключил адвокат.

Не только защита Санкина

Горгадзе подчеркнул, что перед ним стоит две задачи: добиться снятия обвинений с Санкина, а также настоять на внесение изменений в законодательство, которые бы не делали людей подсудимыми за защиту детей и женщин.