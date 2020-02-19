Подмосковный учитель ОБЖ хранил дома самодельный пистолет и патроны

Учитель одной из подмосковных школ хранил дома самодельный пистолет и патроны. Правоохранители после обнаружения этих предметов задержали мужчину, против него заведено дело о незаконном обороте оружия.

Источники в правоохранительных органах рассказали СМИ, что педагог преподавал физкультуру и ОБЖ. Пистолет, который обнаружили у него, очень похож на ПМ Р-411. К нему прилагались восемь 9-миллиметровых патрона.

Баллистики уточняют: пистолет самодельный, но рабочий.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об обнаружении подпольного производства оружия, замаскированного под спортивно-охотничий клуб. Сотрудники ФСБ уточнили, что владельцы клуба "Паритет-СВ" организовали цех по переделке охотничьего и охолощенного оружия в автоматическое боевое.