Пилот малайзийского "Боинга" сознательно устроил массовую гибель

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт выступил с заявлением о том, что малайзийские власти с самого начала знали, куда и почему пропал самолет "Боинг 777-200".

"Я не буду говорить, кто кому и что сказал, но мне было совершенно ясно, что они (правительство Малайзии) прекрасно понимали, что именно произошло", — приводит слова Эббота издание The Australian.

Политик указал на то, что пилот пассажирского лайнера покончил с собой за штурвалом, попутно лишив жизней 227 пассажиров и 12 членов экипажа, их тела не найдены, они числятся погибшими.

Причины до сих пор доподлинно не известны

Эта информация стала известна спустя шесть лет после катастрофы. Напомним, самолет, малайзийских авиалиний в ночь с 7 на 8 марта 2014 года пропал с радаров на маршруте "Куала-Лумпур — Пекин" спустя несколько часов после взлета. Несмотря на то, что главная причина исчезновения стала известна, вокруг этого происшествия остается еще много вопросов.

Некоторые эксперты до сих пор настаивают на том, что лайнер угнали.