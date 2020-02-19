Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Белго﻿роде мошенники пытались завладеть деньгами ветерана

Происшествия » Парад мошенников

Полицейские остановили злоумышленников, которые подозреваются в попытке завладеть 35 тысячами рублей ветерана Великой Отечественной войны.

Под видом соцработников предполагаемые мошенники обещали оформить за эту сумму выплату в размере 75 тысяч ко Дню Победы, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники пришли к 88-летней женщине под видом социальных работников. Они сообщили, что ей полагается медицинская помощь на дому, а также выплата ко Дню победы в размере 75 тысяч рублей. Мужчины убедили пенсионерку, что для получения данных льгот необходимо передать им 35 тысяч рублей за обслуживание, которые потом будут возмещены", — рассказала она.

Бдительность работницы банка остановила злоумышленников 

Ветеран поверила злоумышленникам и пошла с ними в отделение кредитной организации, чтобы снять со счета указанную сумму. Благодаря бдительности работницы банка, которой пожилая женщина сообщила цель выдачи денег, "сделка" не состоялась.

Сотрудница банка вызвала полицию, мужчины, заметив это, сели в свой автомобиль и скрылись с места несостоявшегося преступления. По горячим следам их задержали сотрудники белгородской полиции.

"Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — подчеркнула Волк.

Темы ветеран белгород мошенники соцвыплаты
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Гунны против римлян: осада Наисса
Власть
Послание президента: опять народ обманули?
Интересное и полезное
Готовые корма для животных: польза или вред?
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Эвакуированные из Китая белорусы вернулись на родину
"Грета Тунберг не в восторге": Экхофф о полётах Вирер на вертолёте
Моряков судна "Патриот" вернут в Россию
В Белго﻿роде мошенники пытались завладеть деньгами ветерана
В 2021 году SpaceX отправит на орбиту космических туристов
Холанд в матче с "ПСЖ" чуть не побил мировой рекорд в беге на 60 метров
Туристический потенциал Прикамья изучат с помощью технологии Big Data
Турция готова начать войну в Идлибе
Кадровый дефицит и перегрузки - главные причины врачебных ошибок
Соболев внесен в заявку "Спартака-2"
Последние материалы
Моряков судна "Патриот" вернут в Россию
В Белго﻿роде мошенники пытались завладеть деньгами ветерана
В 2021 году SpaceX отправит на орбиту космических туристов
Холанд в матче с "ПСЖ" чуть не побил мировой рекорд в беге на 60 метров
Туристический потенциал Прикамья изучат с помощью технологии Big Data
Турция готова начать войну в Идлибе
Кадровый дефицит и перегрузки - главные причины врачебных ошибок
Соболев внесен в заявку "Спартака-2"
В Роструде рассказали, как оплачиваются предпраздничные дни
Менеджер Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
Послание президента: опять народ обманули?
Послание президента: опять народ обманули?
Кадровый дефицит и перегрузки - главные причины врачебных ошибок
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
В споре Литвы и "Газпрома" судом поставлена жирная точка
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Минздрав закупит медикаменты для льготников на 115 млн рублей в Перми
Дмитрий Фетисов: пенсионная реформа стала последней каплей в чаше терпения
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Игра не по правилам: как норвежцы уронили Большунова на "Ски Туре"
Игра не по правилам: как норвежцы уронили Большунова на "Ски Туре"
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ