В Белго﻿роде мошенники пытались завладеть деньгами ветерана

Полицейские остановили злоумышленников, которые подозреваются в попытке завладеть 35 тысячами рублей ветерана Великой Отечественной войны.

Под видом соцработников предполагаемые мошенники обещали оформить за эту сумму выплату в размере 75 тысяч ко Дню Победы, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники пришли к 88-летней женщине под видом социальных работников. Они сообщили, что ей полагается медицинская помощь на дому, а также выплата ко Дню победы в размере 75 тысяч рублей. Мужчины убедили пенсионерку, что для получения данных льгот необходимо передать им 35 тысяч рублей за обслуживание, которые потом будут возмещены", — рассказала она.

Бдительность работницы банка остановила злоумышленников

Ветеран поверила злоумышленникам и пошла с ними в отделение кредитной организации, чтобы снять со счета указанную сумму. Благодаря бдительности работницы банка, которой пожилая женщина сообщила цель выдачи денег, "сделка" не состоялась.

Сотрудница банка вызвала полицию, мужчины, заметив это, сели в свой автомобиль и скрылись с места несостоявшегося преступления. По горячим следам их задержали сотрудники белгородской полиции.