В Щелкове женщина умышленно нанесла пенсионерке смертельные травмы

Жительнице города Щелкова Московской области предъявлено обвинение в намеренном нанесении соседке смертельной травмы.

Следователи ГСУ СК России по Московской области выяснили, что пенсионерка скончалась из-за умышленного удара по голове.

"По данным следствия, 17 февраля 2020 года в ходе распития спиртных напитков между соседками произошел конфликт. В результате одна из женщин нанесла другой удар бутылкой по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. На допросе следователю обвиняемая дала признательные показания, рассказав обо всех обстоятельствах произошедшего", — сообщили о подробностях инцидента в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Сейчас проверятся все обстоятельства случившегося. После проверки и сбора данных суд решит, какой меры наказания заслуживает женщина.