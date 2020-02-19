Беспорядки на юге Казахстана привели к большому количеству возбужденных уголовных дел. Сейчас их около 90.
Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев.
"Порядка 90 уголовных дел заведено по разным эпизодам", — цитируют его журналисты.
Напомним, массовые беспорядки прошли в Жамбылской области.185 человек пострадали. Причиной стал дорожный конфликт.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.