Александр Шенгардт, главный конструктор легендарного самолета Ту-154, стал жертвой мошенников.
Как сообщил ТК РЕН ТВ, со счета 94-летнего конструктора "увели" 7 миллионов рублей.
Произошло это еще летом 2019 года, именно тогда заслуженный пенсионер обратился с заявлением в полицию. А с мертвой точки расследование сдвинулось только теперь. Да и то случайно.
Очередная проверка, проводимая службой безопасности банка, в котором авиаконструктор хранил сбережения, выявила пропажу крупных сумм денег.
По данным, полученным ТК из собственных источников, кража денег со счета Александра Шенгардта была совершена сотрудником одного из отделений банка.
"Имея доступ к счетам клиентов и их паролям, сотрудник сменил данные и "привязал" к счету другой номер, после чего перевел средства и обналичил в одном из офисов. Поскольку известно об этом стало спустя несколько месяцев, теперь предстоит кропотливая процедура поиска мошенника", — говорится в материале РЕН ТВ.
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