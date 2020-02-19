Мошенники обокрали главного конструктора Ту-154 Шенгардта

Александр Шенгардт, главный конструктор легендарного самолета Ту-154, стал жертвой мошенников.

Как сообщил ТК РЕН ТВ, со счета 94-летнего конструктора "увели" 7 миллионов рублей.

Что известно о преступлении

Произошло это еще летом 2019 года, именно тогда заслуженный пенсионер обратился с заявлением в полицию. А с мертвой точки расследование сдвинулось только теперь. Да и то случайно.

Очередная проверка, проводимая службой безопасности банка, в котором авиаконструктор хранил сбережения, выявила пропажу крупных сумм денег.

По данным, полученным ТК из собственных источников, кража денег со счета Александра Шенгардта была совершена сотрудником одного из отделений банка.