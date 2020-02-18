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"Тащи его, воин": нетрезвый хозяин автомойки издевался над работниками

Происшествия » Человеческий фактор

Владелец автомойки в Калининградской области будучи "под шафе" решил "поиграть в армию" и принудил к этому действу своих работников. Ничего веселого камера одного из очевидцев не запечатлела — мужчина попросту издевался над людьми.

На кадрах видно, как хозяин автомойки, матерясь, гоняет двух мужчин по площадке, бьет их отрезком металлической трубы. Когда один из мужчин упал, хозяин автомойки начал "играть".

"Тащи его! Тащи его, воин", — кричал он на сотрудника, который упал на землю.

К слову, снимавший эти "игрища" мужчина ничуть не смущаясь, подыгрывал распоясавшимся "бойцам", и постоянно повторял про "вспышку справа".

Другие, трезвые и более адекватные очевидцы, рассказали, что один из работников предприятия - инвалид.

Полиция начала проверку происшествия.

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