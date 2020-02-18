Нетрезвая россиянка пыталась спуститься с шестого этажа по простыне

Нетрезвая жительница Краснодара захотела удивить своими способностями собутыльника и попыталась спуститься с шестого этажа по веревке из простыней. Ничего не удалось — женщина сорвалась при спуске.

"Инцидент произошел в одной из квартир дома в микрорайоне Юбилейный. 41-летняя Анастасия выпивала со своим знакомым. Однако женщина перебрала с алкоголем и захотела произвести впечатление. Связав из простыней канат, россиянка стала спускаться по нему вниз. Женщине удалось преодолеть только половину пути, после чего она сорвалась и упала на газон" — передают местные СМИ.

Несмотря на позднее время, обездвиженную женщину на земле быстро заметили проходящие мимо жители города. Они вызвали врачей. Теперь несостоявшаяся скалолазка пользуется простынями — только в больнице.

Врачи констатировали у нее множественные травмы, в том числе — перелом шеи. Женщина находится в реанимации.