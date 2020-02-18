Китайца обманули с продажей медицинских масок на 7 млн рублей

В Китае нехватка медицинских масок, которые помогают в профилактике коронавируса. Житель Поднебесной нашел на "Авито" продавца медицинских масок производства России. Семь миллионов рублей перечислил гражданин Китая на счет продавца, но товар так и не был поставлен в Пекин.

"Директор одной из фирм 11 февраля написал на "Авито" продавцу медицинских масок. Мужчины заключили контракт, по которому товар должны были поставить в Пекин 17 числа. За медицинские маски житель Кемерова с китайской фамилией отдал семь миллионов рублей — перевел их россиянину двумя частями. Когда маски не пришли в оговоренный срок, он начал звонить продавцу, но телефон оказался заблокированным. Ситуацией занялись сотрудники полиции", - передает канал "360".

Это уже не первый случай, когда мошенники наживаются на эпидемии коронавируса. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что примерно таким же образом злоумышленники обманули еще одного китайца, проживающего в Москве.