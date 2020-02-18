Псковский школьник ударил учительницу в лицо из-за замечания

Старшеклассник одной из псковских школ ударил в лицо преподавателя в классе из-за того, что она выдернула из-под него стул. Как сообщают СМИ, на протяжении долгого времени подросток на уроке донимал учительницу.

На увещевания школьник не реагировал, у педагога кончилось терпение, и она выхватила стул, на котором он сидел. Старшеклассник упал, а когда встал с пола, нанес женщине удары рукой в лицо.

Произошедшее снял на видео одноклассник хулигана, он и выложил кадры в Сеть

"На кадрах учительница пытается обратиться к парню, который качается на стуле, сидя к ней спиной. В какой-то момент она подходит и вырывает стул, говоря: "Хватит". Школьник поднимается с пола и начинает бить женщину, которая падает от удара", — передает канал "360".

В социальных сетях сообщили, что школьника отправили в психиатрическую больницу. В школе проводят проверку. Дирекция учебного заведения сообщила, что действия педагога обусловлены нарушением дисциплины на уроке. Травм у учительницы нет, претензий к подростку она не имеет.