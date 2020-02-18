Последователи "керченского стрелка" планировали устроить два теракта

Два подростка планировали устроить теракты в учебных заведениях Керчи. Преступникам всего 16 и 17 лет.

Их задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Как признались сами ребята, они являются последователями Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в колледже и убил 21 человека.

Подростки планировали устроить взрывы в местных колледжах. Дома они собирали взрывные устройства с поражающими элементами.