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Источник Правда.Ру

Участницу "Битвы экстрасенсов" мошенник лишил миллионов

Происшествия » Парад мошенников

В полицию обратилась участница "Битвы экстрасенсов" Анна Богата с сообщением о мошенничестве. Видимо, "дар" подвел женщину, она поверила злоумышленнику, который обещал ей продать таунхаус.

"Потерпевшая летом 2014 года заключила договор купли-продажи с 37-летним мужчиной на покупку у него таунхауса. Документ касался одной четвертой доли жилого дома и одной четвертой земельного участка в деревне Румянцево", — сообщает источник в правоохранительных органах.

Богата поверила мошеннику, отдала ему 135 тысяч долларов, что по сегодняшнему курсу составляет 8,6 млн рублей. Экстрасенс выплачивала сумму частями, но жилья так и не получила, поэтому посчитала, что мужчина — мошенник.

"Продавец таунхаус не достроил, денежные средства не возвращает, от общения уклоняется", — рассказал источник в столичных органах.

Стражи правопорядка проводят проверку, чтобы определить, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела.

Темы обман деньги мошенник экстрасенс анна богата
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