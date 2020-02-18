ДТП и пожар: больше 30 машин столкнулись в Корее

Четыре человека стали жертвами масштабного ДТП, которое произошло в Корее. Здесь столкнулись сразу три десятка автомобилей — легковушек и фуры.

Крупная авария в Корее

Авария произошла в тоннеле на скоростной автомагистрали. Перевозивший бронетехнику трейлер заехал в него и остановился из-за гололеда. Следом в него начали врезаться машины. Среди них была цистерна, в которой перевозили 18 тонн азотной кислоты. Ядовитая жидкость пролилась, пары разнеслись в закрытом пространстве, начался пожар.

В общей сложности травмы получили 43 человека. Полиция опознала не всех погибших, они сильно пострадали в пожаре. Сейчас проводится генетическая экспертиза.