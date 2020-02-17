Воспитательница детсада в Архангельской области таскала детей за волосы

На протяжении четырех месяцев воспитательница одного из детсадов города Новодвинска Архангельской области подвергала детей жестоким наказаниям.

Самое "безобидное", что делала женщина, это таскала малышей за волосы за поступок, который казался ей провинностью. Известно, что она могла надолго оставлять воспитанников одних в игровой комнате. Были и более жестокие способы воздействия на непослушных детей.

Мучительницу накажут по всей строгости закона

Следствие установило, что 32-летняя гражданка с января по апрель прошлого года издевалась над малышами. Одну девочку она ударила и сильно ущипнула за щеку. Дирекция детского сада ничего не предпринимала.

Сейчас мучительницей занялись правоохранители. Воспитательницу обвиняют в жестоком обращении с детьми, вынесено обвинительное заключение по уголовному делу.