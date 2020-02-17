Из-за угрозы наводнения в Санкт-Петербурге закрыли дамбу. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Дирекции комплекса защитных сооружений.
"Дирекцией Комплекса защитных сооружений разработан план маневрирования защитными затворами для предотвращения угрозы наводненческой ситуации. По распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 14:10. Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург", — предупреждает служба.
Оранжевый уровень угрозы введен не только из-за обилия воды, но также по причине ураганного ветра, который уже обрушил светофоры и деревья. Порывы ветра в понедельник могут доходить до 28 м/с, предупреждают спасатели.
Среди мер, которые предприняты для предотвращения ЧП из-за Скандинавского циклона, временное закрытие судоходства по Кронштадтскому корабельному фарватеру.
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