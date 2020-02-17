Квартирный вопрос оставил сиротами пятерых детей в Подмосковье

В воскресенье, 16 февраля, в одном из общежитий в Наро-Фоминском районе Подмосковья прозвучали два выстрела.

Многодетный отец застрелил бывшую супругу и покончил с собой. Свидетелем убийства стал их 10-летний сын.

По данным следователей

Как рассказала Ольга Врадий, старпом руководителя ГСУ СК России по Московской области, конфликт произошел, по предварительным данным следствия, на почве материальных проблем.

"Супруги Салаевы развелись, но вынужденно жили вместе — семья занимала две комнаты в общежитии - так как не было денег, чтобы разъехаться. Ариф Салаев работал грузчиком на местном грузовом терминале. Елена — помощником нотариуса. Жили бедно. Воспитывали пятерых детей. Один уже совершеннолетний".

16 февраля, по версии СК,

"между супругами произошел конфликт на почве совместного существования после бракоразводного процесса".

Во время ссоры Ариф Салаев схватил обрез охотничьего ружья и выстрел в голову экс-супруге. В этот момент в комнате был их 10-летний сын. Когда он убежал к соседям, отец покончил с собой.

Соседи: трагедию ничто не предвещало

По словам соседей, особо громких скандалов между супругами они не слышали. И Ариф, и его жена были людьми приветливыми, с соседями поддерживали ровные отношения. Дети хорошо учились в школе.

"Когда он развелся, то бегал тут ныл: вот, Лена, Лена, за что на развод?" — описал ситуацию сосед Салаевых Виталий Малахов.

По его словам, слушать "нытье и жалобы" желающих не было, и "его быстренько выпроваживали".

Соседи говорили Арифу, что не хотят слушать его нытье и выпроваживали мужчину.

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