Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Мигрантка-нелегалка родила в открытом море на пути в Испанию

Происшествия

Спасатели Испании обнаружили в открытом море три судна, которые направлялись к берегам страны басков. В лодках неподалеку от берегов Канарских островов находилось в общей сложности 90 человек — нелегальных мигрантов.

Среди нарушителей оказался и новорожденный ребенок, который родился прямо посреди Атлантики.

"В группе находились 46 мужчин, 28 женщин (три из них беременные), десять несовершеннолетних, двое грудных детей (один родился во время путешествия)", — говорится в сообщении экстренной службы Канарских островов 112 в Twitter.

Все живы-здоровы

Мать и младенец, а также другие женщины на сносях доставлены на острове Гран Канария. После первичного осмотра врачи констатировали, что состояние женщин и ребенка нормальное.

испания мигранты происшествия
Актуальная аналитика
Профилактика
Болезни печени человека: проблемы с кровообращением, гепатиты, цирроз и алкоголь
Мир. Новости мира
Почему Мюнхенская конференция стала "курилкой Европы"
Здоровье и профилактика
Мнение: ажиотаж страшнее коронавируса
Последние материалы
У замглавы ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Двухнедельный карантин для всех граждан ввел Пекин
Косметолог: мицеллярную воду нужно смывать с кожи лица
Кузнецова: Тысячи детей остаются в зоне боевых действий Сирии и Ирака
В Таиланд и Малайзию теперь не улететь из Туркмении
Биологи выяснили, что курица появилась раньше, чем яйцо
Болезни печени человека: проблемы с кровообращением, гепатиты, цирроз и алкоголь
Лукашенко пообещал, что Белоруссия не станет частью России
"Адмирал Касатонов" в Баренцевом море испытает артиллерию
Почему Мюнхенская конференция стала "курилкой Европы"
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Мир. Новости мира
Bloomberg: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Культура
Хирурги удалили Евгении Симоновой легкое
Василий Амирджанов Скандал с камчатской телеведущей: смех сквозь льготы Василий Амирджанов Соломон Соловьев В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Сбербанк сообщил о росте показателя безработицы среди среднего класса
У замглавы ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Россияне снова "разлюбили" Украину
Bloomberg: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Россияне снова "разлюбили" Украину
Биологи выяснили, что курица появилась раньше, чем яйцо
Лукашенко пообещал, что Белоруссия не станет частью России
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Россияне снова "разлюбили" Украину
Bloomberg: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Николай Платошкин раскритиковал предложения Путина
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Россияне снова "разлюбили" Украину
Тревога в Приднестровье: миротворцев призывают "поднять на вилы"
Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие"
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ