Мигрантка-нелегалка родила в открытом море на пути в Испанию

Спасатели Испании обнаружили в открытом море три судна, которые направлялись к берегам страны басков. В лодках неподалеку от берегов Канарских островов находилось в общей сложности 90 человек — нелегальных мигрантов.

Среди нарушителей оказался и новорожденный ребенок, который родился прямо посреди Атлантики.

"В группе находились 46 мужчин, 28 женщин (три из них беременные), десять несовершеннолетних, двое грудных детей (один родился во время путешествия)", — говорится в сообщении экстренной службы Канарских островов 112 в Twitter.

Все живы-здоровы

Мать и младенец, а также другие женщины на сносях доставлены на острове Гран Канария. После первичного осмотра врачи констатировали, что состояние женщин и ребенка нормальное.