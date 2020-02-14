Полицейский в Афганистане убил коллег и сбежал к боевикам

Шесть человек стали жертвами полицейского. Он расстрелял их.

Жертвами преступника стали его коллеги. ЧП произошло на контрольно-пропускном пункте в провинции Кундуз.

Сообщается, что после убийства полицейский перешел на сторону боевиков и присоединился к движению "Талибан" (организация запрещена в России). Радикалы уже взяли ответственность за произошедшее.

Противостояние правительственных войск и радикалов продолжается. Боевики заняли значительную часть территории страны, орудуют в поселках и начинают наступление на крупные города.