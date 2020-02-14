Шесть человек стали жертвами полицейского. Он расстрелял их.
Жертвами преступника стали его коллеги. ЧП произошло на контрольно-пропускном пункте в провинции Кундуз.
Сообщается, что после убийства полицейский перешел на сторону боевиков и присоединился к движению "Талибан" (организация запрещена в России). Радикалы уже взяли ответственность за произошедшее.
Противостояние правительственных войск и радикалов продолжается. Боевики заняли значительную часть территории страны, орудуют в поселках и начинают наступление на крупные города.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.