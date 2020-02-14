Жителя Колымы подозревают в непристойных действиях в WhatsApp

Правоохранители подозревают жителя поселка Ола на Колыме в том, что он с помощью мессенджера WhatsApp пытался развратить несовершеннолетнюю. Ему грозит наказание в виде восьми лет тюрьмы.

"По версии следствия, в январе 2020 года ранее неоднократно судимый житель поселка Ола в мессенджере WhatsApp вступил в переписку с несовершеннолетней, о возрасте которой ему было достоверно известно. Переписка велась на сексуальные темы и содержала интимные фотографии обвиняемого", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Мужчину ждет суд, который в случае доказательства его вины, может отправить его в тюрьму сроком до восьми лет.