Доверчивый китаец лишился 11 млн рублей из-за ажиотажа по коронавирусу

Житель Москвы, 29-летний гражданин Китая из-за своей доверчивости потерял 11 млн рублей. Неизвестные похитили у него деньги, воспользовавшись шумом вокруг коронавируса.

"Проживающий в Москве 29-летний Дэн Синьюй договорился с новыми российскими знакомыми о покупке партии медицинских масок. Сделка заключалась в соседнем от Министерства внутренних дел здании — в одном из заведений на улице Житной", — говорится в сообщении телеканала РЕН ТВ.

Молодой человек перевел запрошенную сумму на счет компании "Карат-Сервис", однако обещанного товара медицинского назначения так и не получил. Как сообщил телеканалу источник, знакомый с ситуацией, похитители денежных средств пообещали доставить китайцу 650 тысяч масок.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что житель Индии самостоятельно и ошибочно поставил себе диагноз "коронавирус" и лишил себя жизни.