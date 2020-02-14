Житель Москвы, 29-летний гражданин Китая из-за своей доверчивости потерял 11 млн рублей. Неизвестные похитили у него деньги, воспользовавшись шумом вокруг коронавируса.
"Проживающий в Москве 29-летний Дэн Синьюй договорился с новыми российскими знакомыми о покупке партии медицинских масок. Сделка заключалась в соседнем от Министерства внутренних дел здании — в одном из заведений на улице Житной", — говорится в сообщении телеканала РЕН ТВ.
Молодой человек перевел запрошенную сумму на счет компании "Карат-Сервис", однако обещанного товара медицинского назначения так и не получил. Как сообщил телеканалу источник, знакомый с ситуацией, похитители денежных средств пообещали доставить китайцу 650 тысяч масок.
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