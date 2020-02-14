После заявления подростков о побоях их могут изъять из семьи

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала об обращении подростков из столичной семьи в органы опеки. Они пожаловались на побои и попросили их защитить.

Ярославская не исключила, что детей могут изъять из семьи. Однако до принятия какого-то решения подростки должны пройти обследование в медучреждении. Омбудсмен сообщила, что предполагаемые жертвы домашнего насилия уже находятся под присмотром врачей.

"Эти дети находятся в больнице, где они пройдут полное обследование. Идет расследование о жестоком обращении с детьми. После всех выяснений обстоятельств органы соцзащиты будут готовы их взять под свою опеку, так как они написали заявление", — отметила Ольга Ярославская.

Напомним, ранее подростки одной из московских семей обратились к врачам с просьбой забрать их из семьи, где они подвергаются побоям. Эти два несовершеннолетних — брат и сестра. Как отметили в пресс-центре ГУМВД по Москве, правонарушения совершали родители детей.