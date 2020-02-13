Нервная работница такси подралась с пассажиркой в Чебоксарах

В Чебоксарах нервная работница службы такси выбросила вещи клиентки после замечания. Как сообщают местные СМИ, вызвавшая машину девушка, сев в нее, делала замечание водителю-женщине из-за опоздания, а также заявила, что напишет в службе плохой отзыв.

После этого нервная "автоледи" выбросила вещи пассажирки из салона авто, а затем схватила и саму пассажирку.

"Таксистка вскочила со своего места, открыла заднюю дверь и вышвырнула мои вещи из салона автомобиля. Я подвинулась от нее подальше, но водитель набросилась на меня, схватила за волосы, начала бить", — рассказала потерпевшая.

В полиции подтвердили, что такое происшествие зафиксировано. Пока проводится проверка обстоятельств инцидента.