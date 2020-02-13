В Нидерландах второй день подряд происходят взрывы

Письмо с бомбой обнаружили в почтовом отделении в Амстердаме. Оно взорвалось.

Об этом амстердамская полиция сообщила в микроблоге. Есть пострадавший.

"Бомба в конверте сработала в офисном здании… в Амстердаме​​​. Один человек надышался дымом, в качестве меры предосторожности на месте находится скорая помощь", — сказано в заявлении.

Накануне произошло еще два взрыва. Первый — на почте в Амстердаме. Через полчаса второй — в городе Керкрад.