Письмо с бомбой обнаружили в почтовом отделении в Амстердаме. Оно взорвалось.
Об этом амстердамская полиция сообщила в микроблоге. Есть пострадавший.
"Бомба в конверте сработала в офисном здании… в Амстердаме. Один человек надышался дымом, в качестве меры предосторожности на месте находится скорая помощь", — сказано в заявлении.
Накануне произошло еще два взрыва. Первый — на почте в Амстердаме. Через полчаса второй — в городе Керкрад.
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