Вандалы оставили без пальцев памятник Жаку Шираку

Памятник, установленный в честь бывшего президента Франции Жака Ширака, осквернили. ЧП произошло в Ницце.

Как сообщают местные СМИ, от монумента оторвали два пальца на левой руке — мизинец и безымянный. Вандалов оказалось пятеро, их засняла камера видеонаблюдения. Их идентифицировали, с ними работает полиция.

Монумент был установлен 8 февраля. Памятник имеет высоту 2,2 метра. Местные власти обещают восстановить его в ближайшие дни.

Жак Ширак руководил Францией с 1995 по 2007 год и скончался в сентябре 2019 года в возрасте 86 лет.