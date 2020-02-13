Природные пожары в одном из регионов Австралии локализованы

На территории штата Новый Южный Уэльс в Австралии удалось локализовать все лесные пожары. Это произошло впервые с начала сезона.

Об этом в своем микроблоге написала местная пожарная служба:

"Этот сезон пожаров до настоящего времени был очень выматывающим и тревожным. Впервые за этот сезон все лесные и степные пожары в штате Новый Южный Уэльс локализованы. Потребовалось много работы со стороны пожарных, экстренных служб и местных жителей, чтобы добиться этого".

Напомним, что пожары в Австралии начались осенью прошлого года. За это время погибло 27 человек, более миллиарда животных. Выжжено несколько миллионов гектаров земли.

Ранее "Правда.Ру" писала, что дожди сократили количество пожаров в Австралии на треть.