На территории штата Новый Южный Уэльс в Австралии удалось локализовать все лесные пожары. Это произошло впервые с начала сезона.
Об этом в своем микроблоге написала местная пожарная служба:
"Этот сезон пожаров до настоящего времени был очень выматывающим и тревожным. Впервые за этот сезон все лесные и степные пожары в штате Новый Южный Уэльс локализованы. Потребовалось много работы со стороны пожарных, экстренных служб и местных жителей, чтобы добиться этого".
Напомним, что пожары в Австралии начались осенью прошлого года. За это время погибло 27 человек, более миллиарда животных. Выжжено несколько миллионов гектаров земли.
Ранее "Правда.Ру" писала, что дожди сократили количество пожаров в Австралии на треть.
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