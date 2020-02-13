Плохие погодные условия оставили жителей Луганской народной республики без электричества. Света нет более чем в 400 квартирах и домах.
Об этом сообщает местный МЧС.
"В результате аварийного отключения без электроснабжения 270 абонентов в Лутугинском районе поселке Успенке-1. В Свердловском районе поселке Прохладном — без электроснабжения 155 абонентов", — говорится в сообщении.
Восстановить электроснабжение жилого сектора намерены в течение дня.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды без электричества остались несколько сотен населенных пунктов Украины в 11 регионах страны.
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