Смертельное ДТП произошло в Индии, есть погибшие

Страшная авария произошла в Индии. На скоростной автомагистрали столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

В причинах ДТП разбираются следователи. В аварии погибли 13 человек, еще более 30 получили травмы различной степени тяжести.

"Двухэтажный частный автобус врезался в стоящий грузовик на скоростной автомагистрали Агра-Лакхнау около 10 часов вечера в среду. Водитель автобуса не обратил внимания на грузовик и ударил его сзади. В автобусе находилось 40-45 пассажиров", — приводят СМИ слова суперинтенданта полиции Сачиндры Патель.

Местные власти окажут пострадавшим и семьям погибшим необходимую помощь.