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Источник Правда.Ру

Трех пенсионерок будут судить за возрождение водочного завода

Происшествия

В Челябинской области под суд пошли три пенсионерки, которые, "сообразив на троих", восстановили производство спиртосодержащих напитков, которые выдавали за продукцию известного правообладателя нескольких российских брэндов.

Погорелый завод и бывшие сотрудники

Тайное производство алкоголя раскрыли в Верхнеуральске (Челябинская область). Ранее в этом городе действовал один из старейших ликеро-водочных заводов, в начале двухтысячных он сгорел. Пенсионерки решили использовать оставшиеся площади и оборудование. Женщины провели реконструкцию погорелого завода и закупили итальянское оборудование.

Пенсионерки, открывшие предприятие, ранее работали на заводе и поэтому имеют все необходимые производственные навыки. Кроме того, они наняли других бывших сотрудников предприятия, обеспечив занятость населения в регионе. Где очень сложно найти работу.

"Три пенсионерки запустили свою линию и производили под видом водки спиртосодержащую жидкость крепостью 35-38 градусов. Но, судя по ассортименту готовой продукции, завод выпускал водку сразу десяти наименований, в том числе "Армейскую", "Престижную" и "Gold 999" — сообщили правоохранители "Ленте.ру".

Откройте, полиция!

Завод проработал четыре месяца. За это время сотрудники службы безопасности правообладателя названных напитков узнали о тайном предприятии. Они обратились в полицию.

Правоохранители выяснили, что заводчицы заработали на продаже контрафакта семь миллионов рублей. Продукцию, которую обнаружили во время обыска оценили еще в 18,5 миллиона рублей.

Обвиняемые в бутлегерстве россиянки причинили правообладателю брэндов, по оценкам прокуратуры, ущерб на сумму около 540 тысяч рублей.

Темы контрафакт пенсионерки челябинская область ликеро-водочный завод
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