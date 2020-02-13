Трое школьников, которые пропали в Алма-Ате 12 февраля, найдены мертвыми. Дети утонули, провалившись под тонкий лед.

О трагическом окончании поисков сообщил сегодня мэр города Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Facebook:

"Спасательные службы завершили поиски школьников, пропавших в Алатауском районе. С глубоким прискорбием сообщаю о гибели Дениса Мельникова, Вадима Сизова, Сабыра Дуйсегалиева. — Наши дети погибли, провалившись под лед водоема".

По сообщению пресс-службы городской полиции, внимание поисковой группы сегодня рано утром привлекли школьные рюкзаки, лежащие на берегу.

"Были вызваны водолазы. Они-то и обнаружили тела детей. Расследованием причин трагедии в Алма-Ате займется специальная следственная группа", — написано в сообщении.

Трагедия всколыхнула мегаполис. Пользователи соцсетей обвиняют власти города в том, что они не занимаются профилактикой подобных происшествий:

"Погибли мальчишки потому, что там, у реки, даже ограждений никаких нет. Экономия…"

"Детям энергию девать некуда: ни кружков, ни секций бесплатных не осталось. Вот и бродят…"

"Камеры устанавливать надо не только на дорогах, но там, где опасность для жизни есть", — пишут горожане в городских пабликах.