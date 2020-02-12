Крупный теракт произошел в Нигерии

Более 30 человек погибло в теракте, который произошел в Нигерии. Террористы устроили массовые поджоги в населенном пункте Ауно штата Борно.

Как сообщили местные власти, преступники ночью подожгли 18 жилых фургонов. Среди погибших беременная женщина и ребенок.

Полиция предполагает, что нападение на мирных жителей совершили члены запрещенной в России группировки "Боко Харам". За последний год они устроили в штате шесть терактов.

Ранее Правда. Ру писала о двух взрывах, которые сегодня произошли на почтовых отделениях в Нидерландах. Разница между ЧП составила полчаса. При взрывах никто не пострадал.