Более 30 человек погибло в теракте, который произошел в Нигерии. Террористы устроили массовые поджоги в населенном пункте Ауно штата Борно.
Как сообщили местные власти, преступники ночью подожгли 18 жилых фургонов. Среди погибших беременная женщина и ребенок.
Полиция предполагает, что нападение на мирных жителей совершили члены запрещенной в России группировки "Боко Харам". За последний год они устроили в штате шесть терактов.
Ранее Правда. Ру писала о двух взрывах, которые сегодня произошли на почтовых отделениях в Нидерландах. Разница между ЧП составила полчаса. При взрывах никто не пострадал.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.