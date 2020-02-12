Звонок "из банка" лишил москвичку полутора млн рублей

Вечером во вторник мошенник позвонил москвичке и представился сотрудником банка. Действуя по коварной схеме, которую "Правда.Ру" в целях безопасности раскрывать не будет, злоумышленник заставил женщину произвести действия, которые позволили ему снять с ее счета более 1,6 миллионов рублей.

"Он (подозреваемый — ред.) обманом получил доступ к банковскому счету потерпевшей и похитил более 23,4 тысячи евро. Ущерб превысил 1,6 миллиона рублей", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Будьте бдительны

Россиян не раз предупреждали о том, что ни в коем случае нельзя передавать, тем более по телефону, третьим лицам сведения о банковских счетах, реквизитах, любую персональную информацию, будь то пароли, пин-коды или cvc-шифры карт.

Как правило, мошенники создают ситуацию стресса, призывают жертву поторопиться с выполнение тех или иных действий с банковскими картами.